Especial Cinema da Natureza a partir da Rewilding PT

Chama-se ‘Rewilding - Um Novo Caminho para a Natureza em Portugal’ e é um documentário no Vale do Côa com a chancela da Rewilding. Pretexto para a câmara deste shot visitar a região, falar com o realizador João Cosme, e pedir explicações a Pedro Prata, um beirão que dirige esta associação ambiental que está a tornar selvagem o Cõa. E por falar em Natureza e a relação com o homem, são passados em revista filmes como ‘Alcarràs’, ‘O Ornitólogo’, ‘Land’ ou ‘O Lado Selvagem’.

