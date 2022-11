O G2 e o aperto de mão entre Xi e Biden que não é favorável a Putin - a análise de Sandra Fernandes

Os russos deixaram nos últimos dias a cidade de Kherson, recuperada pela Ucrânia, e já visitada por Zelensky. Este é um momento importante para os ucranianos, porque foi a primeira grande cidade tomada pela Rússia no início do conflito.

Mas, numa análise mais fria, Sandra Fernandes afirma nesta conversa não perspetivar qualquer fim da guerra num horizonte próximo. O que há, afirma, é um “acumular de sinais de vontade para negociar”.

Esses sinais vêm, por exemplo, da Administração Biden, preocupada com o tempo que o esforço de ajuda à Ucrânia pode durar.

Mas esses sinais também vieram da Cimeira desta semana dos países do G20, em Bali (a que Putin não foi), e do aperto de mão entre Xi Jinping e o presidente norte-americano. “O G20 é um G2, de Estados Unidos e China. O aperto de mão entre Xi e Biden não é só simbólico. Essa reaproximação tem um impacto que ultrapassa o mero simbolismo e não é favorável a Putin".

