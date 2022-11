O episódio desta quarta-feira tem como ponto de partida o discurso recente de Vladimir Putin (e a explicação do que é este Clube de Valdai para o regime russo). “O discurso deste ano é um discurso longo, violento, profundamente antiocidental, mas que não surpreende no seu conteúdo”, afirma Sandra Fernandes.

Para a especialista, Putin procura “vitimizar-se”, ao acusar o Ocidente, e com isso reencontrar o lugar da Rússia na História. “Putin começa esta guerra dizendo que o faz para defender valores essenciais da Rússia.”

Mas a fraqueza do seu discurso é que o ataque à ordem global não traz na outra ponta uma alternativa sólida e credível. “Quem são os amigos da Rússia? China, Bielorrússia, Irão. Putin não está a construir bloco que possa ser visto como alternativo ao Ocidente."

Putin aposta em desordem global, portanto? Sandra Fernandes conclui que o líder russo “surfa o sentimento antiocidental”, em particular contra a hegemonia norte-americana.

E as referências ao nuclear, que permanecem no seu discurso, o que significam? “O horizonte do discurso de Putin é o medo. Cultivar o medo de que o próximo passo possa ser o passo nuclear”. Isto, claro está, numa altura em que no terreno a guerra convencional não corre de feição para as tropas russas.

No Bloco de Leste também se fala da chamada “bomba suja”, do bloqueio dos cereais no Mar Negro e do ataque de Putin aos direitos das minorias sexuais.

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no Leste da Europa.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

