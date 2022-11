BRICS: a aliança dos que “não são representados” e querem estar à mesa do poder

Os BRICS são uma designação que nasce de um relatório da Goldman Sachs de 2001. Não são uma designação auto-gerada. E foi a partir daí que estes países se começaram a reunir e juntar esforços, no início da última década.

Estes quatro países representam 40 por cento da população mundial e um quarto da economia do planeta. "Esta é uma guerra com impacto mundial, sentimos a diferença no preço dos cereais e dos combustíveis", por exemplo. Daí, como explica Ana Santos Pinto, a importância de olharmos para estes países, para os seus interesses e para o que representam neste conflito.

O que querem eles, afinal? "É uma diferença face ao modelo de liberalismo económico que tem dominado". É como se dissessem "Nós representamos a voz dos que não são representados, o sul global", explica Ana Santos Pinto, investigadora do IPRI, especialista em Segurança Internacional, doutorada em Relações Internacionais pela FCSH-NOVA.

tiago pereira santos e mário henriques

A guerra é na Ucrânia, mas os efeitos fazem sentir-se em muitos outros países. O novo podcast do Expresso olha para Leste: da Polónia ao Cazaquistão, do Báltico à China. Todas as semanas um episódio dedicado a um país. Bloco de Leste é um projeto de Martim Silva, diretor-adjunto do Expresso.

Oiça aqui mais episódios: