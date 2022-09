Posto Emissor #83: BLITZ convida Dino D'Santiago. Do regresso às raízes ao temor a Deus

Dino D'Santiago é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. O músico, que edita esta sexta-feira o novo álbum, 'Badiu', falou sobre o regresso às raízes cabo-verdianas e o conceito por trás de uma coleção de canções que homenageia o povo badiu da ilha de Santiago, de onde a sua família é originária.

Neste novo episódio do Posto Emissor, Dino D'Santiago abordou, também, as causas sociais que o movem, o facto de ter sido considerado um dos afrodescendentes mais influentes de 2021 a nível mundial, as transformações internas provocadas pelo nascimento do filho e a libertação de um temor a Deus que o persegue desde a infância.

Também neste Posto Emissor recordamos Freddie Mercury, o líder dos Queen falecido há 30 anos, falamos sobre o novo festival Kaloram e o documentário "The Beatles: Get Back", que recupera imagens e áudios inéditos gravados em 1969 nas sessões de 'Let It Be', derradeiro álbum editado pelos Beatles. Debruçamo-nos ainda sobre "30", o novo álbum de Adele, e deixamos-lhe, como é hábito, algumas sugestões de concertos para os próximos dias.



A apresentação do 83º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Martins.

Sejam bem-vindos.

