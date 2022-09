Posto Emissor #74. BLITZ convida Pedro Mafama. Da Lisboa dos turistas ao poder de uma unha pintada

O artista lisboeta Pedro Mafama, que se estreou este ano nos álbuns com "Por Este Rio Abaixo", é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. No momento em que se prepara para levar as suas canções ao palco do Festival Iminente e que está já a planear um concerto especial no Teatro Tivoli a 27 de novembro, o músico fala à BLITZ sobre as contradições da sua música e a forma como diferentes tradições, portuguesas e de outras culturas, se encontram nela.

As transformações a que assistiu na vida da sua cidade, o desenvolvimento da sua consciência política, as consequências da pandemia na forma como lida com os outros e com a sua carreira musical e o trabalho que desenvolveu, junto com Pedro da Linha, no novo álbum de Ana Moura são outros assuntos abordados por Pedro Mafama no episódio desta semana do Posto Emissor.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre o trigésimo aniversário de "Nevermind", a obra-prima dos Nirvana, e o livro de memórias que Dave Grohl se prepara para publicar. Destacamos ainda o álbum de estreia de Lil Nas X, "Montero", e deixamos-lhe algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos tempos.

A apresentação do 74º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.