Posto Emissor #8: BLITZ convida o ator Sérgio Praia. Do sucesso de “Variações” às mudanças de hábitos com o coronavírus

O convidado do oitavo programa é Sérgio Praia, num momento em que o filme "Variações", do qual foi protagonista, está nomeado para uma série de prémios nacionais de cinema e a banda do filme continua na estrada a apresentar as canções de António Variações.

À conversa com os jornalistas Lia Pereira e Mário Rui Vieira, o ator nascido em Ovar falou não só do sucesso de "Variações" e de como poderá ficar conotado com a personagem como sobre os concertos que continua a dar com a banda do filme. Além disso, recordou também a sua passagem pela série infantil "Floribella", teceu elogios a Marco Paulo e falou sobre a forma como está a reagir à pandemia de coronavírus.

A final do Festival da Canção, o impacto do cornavírus na música, novos discos de Caribou e Nenny e entrevistas a André Henriques e Adolfo Luxúria Canibal, bem como os concertos que se aproximam (advertimos que alguns dos espetáculos referidos foram cancelados ou adiados após a gravação do podcast), são outros assuntos deste programa.

A condução deste Posto Emissor esteve a cargo de Mário Rui Vieira e contou com edição multimédia de José Cedovim Pinto e Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.