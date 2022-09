Posto Emissor #6: BLITZ convida Capitão Fausto. Do concerto com orquestra em Lisboa à revelação Filipe Sambado

Os convidados do sexto programa são os Capitão Fausto, a terminar uma digressão em teatros em todo o país e às portas de um concerto especial em Lisboa com a Orquestra Filarmonia das Beiras, a 7 de março, no Campo Pequeno. À conversa com os jornalistas Luís Guerra e Mário Rui Vieira, o vocalista/guitarrista Tomás Wallenstein e o baixista Domingos Coimbra desvendam pormenores sobre o concerto importante que aí vem, recordam o início da banda e comentam o impacto que o coronavírus poderá ter no mundo da música.

As várias vidas de Halsey, a artista pop que a BLITZ pôde ver ao vivo em Madrid e que apresentou recentemente o seu novo álbum, o Festival da Canção (que se realiza em Elvas no mesmo dia em que os Capitão Fausto tocam com a orquestra), novos discos de Monday e Pongo (a voz de 'Wegue Wegue', dos Buraka Som Sistema) e os concertos dos próximos dias (de Mazgani ao Desconcerto) são outros assuntos deste programa.

A condução deste Posto Emissor esteve a cargo de Luís Guerra e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira e Gonçalo Moniz.

Sejam bem-vindos.