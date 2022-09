Posto Emissor #5: BLITZ convida Carminho. Do primeiro fado aos 4 anos à revelação Billie Eilish

A convidada especial do quinto programa é Carminho, com “Maria”, o seu último álbum, ainda bem presente e concertos em teatros e auditórios à porta. À conversa com os jornalistas Lia Pereira e Mário Rui Vieira, a fadista de Lisboa fala-nos dos seus primeiros passos no fado, da ligação ao Brasil, dos concertos em teatros e auditórios que se avizinham e da forma como lidou com as pressões da indústria musical. A questão da morte assistida, na ordem do dia, passa também por esta conversa.

A canção de Billie Eilish para o novo James Bond, a idade adulta de Justin Bieber que a BLITZ testemunhou em Londres, os discos novos - com destaque para Rodrigo Leão, de quem temos o novo videoclip em exclusivo - e os concertos que aí vêm passam também pelo quinto Posto Emissor.

A condução deste Posto Emissor esteve a cargo de Lia Pereira e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.