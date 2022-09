Posto Emissor #4: BLITZ convida Miguel Angelo. Do regresso dos Delfins ao novo álbum dos Tame Impala

O convidado especial do quarto programa é Miguel Angelo, com o álbum "Nova (Pop)" ainda bem fresco e celebrações com os Delfins na agenda. À conversa com os jornalistas Luís Guerra e Lia Pereira, o músico nascido em Cascais há 53 anos fala de uma carreira que atravessou quatro décadas, o sucesso estrondoso dos Delfins nos anos 90 (e subsequente sobreexposição da sua imagem), a faceta de melómano e a atenção que continua a prestar ao que é novo.

Os 'efeitos musicais' da última cerimónia dos Óscares e uma conversa que mantivemos com Adolfo Luxúria Canibal, dos Mão Morta, a propósito dos seus 60 anos de vida são outros assuntos abordados. O novo álbum dos Tame Impala, "The Slow Rush", e os concertos que aí vêm passam também pelo quarto Posto Emissor.

A condução deste Posto Emissor esteve a cargo de Luís Guerra e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

