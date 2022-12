Sofia Oliveira: “Os homens povoam o comentário futebolístico, mas muitos não o dominam”

nuno fox

O avô era adepto do Sporting e a neta Sofia vibrava com os jogos do clube. Foi pela emoção que entrou no futebol, pela “clubite”. Hoje em dia sabe perfeitamente distinguir as coisas. Começou como jornalista no Jornal do Sporting e depois como comentadora na televisão, onde teve de mudar o foco: “A emoção acaba sempre por toldar as avaliações”. Conta como teve a sorte de encontrar jornalistas mais experientes que se irritavam por não procurar a objetividade no comentário e o conhecimento do que estava a comentar.

nuno fox

Sofia Oliveira explica que, tradicionalmente, os homens interessavam-se mais por futebol e que isso está a mudar. Mas não tem ilusões: não é por haver mais homens a comentar que se deve concluir que são melhores a fazê-lo: “Quando há muita gente de um determinado género numa área, achamos que isso acontece porque são melhores, mas não é assim.” Vê com bons olhos a chegada de mais mulheres à modalidade, tanto como jogadoras como pessoas que querem dar a sua opinião: “Hoje em dia, uma mulher que queira ser comentadora e se interessar pelo futebol, não tenho dúvidas de que o conseguirá; e há cada vez mais mulheres interessadas.” Tem observações a fazer sobre Cristiano Ronaldo e desafiámo-la a dizer o que pensa sobre os treinadores de Benfica, Sporting e FC Porto. “Os três clubes estão bem entregues”, diz Sofia Oliveira, mas há diferenças e a comunicação é importante.

nuno fox

Houve ainda espaço para falarmos de Stéphanie Frappart, árbitra francesa de ascendência portuguesa que apitou no Mundial do Catar, e sobre o investimento da FIFA em Portugal e em Marrocos nas equipas femininas de futebol. Nas habituais recomendações tivemos a obra “No reino terrível da pureza: Bibliografia da prosa dispersa não ficcional de Sophia de Mello Breyner Andresen e três ensaios”, de Federico Bertolazzi, da Documenta, e uma entrevista de Maria Filomena Mónica a propósito da nova edição aumentada de “Bilhete de identidade”, da Relógio d'Água, autobiografia que foi publicada pela primeira vez há 17 anos.

tiago pereira santos

