Luana do Bem: “Sempre me achei muito engraçada”

Luana do Bem é comediante de stand-up, apresentadora de televisão, comentadora e não só - com um percurso profissional ligado à publicidade, deu um salto no vazio depois de ter sido despedida e foi parar à comédia. “Falta de noção” é como descreve essa decisão. “A primeira vez que vi stand-up ao vivo foi quando fiz.”

“A sorte de ter começado a fazer comédia tarde, é que eu já sabia quem é que eu era. Acho que isso foi uma vantagem.” E quem é Luana do Bem? Em entrevista a Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, no podcast As Mulheres Não Existem, conta como foi dizer à avó que gostava de mulheres. Se “inicialmente ficou triste”, “passou-lhe rápido”: “a partir do momento em que fui à Cristina [Ferreira] e a minha avó percebeu que eu podia estar ali, ela pensou, pronto… está bem”. Não o considera um ato de coragem. “Eu não consigo fazer de outra forma”, sublinha.

nuno botelho

Luana do Bem fala ainda do seu incómodo com os recibos verdes, que sofreram alterações devido aos novos estatutos para trabalhadores da cultura. “O que me irritou mais é que para mim o dia de passar recibos é um dia de alegria, do resultado do meu trabalho e do meu esforço, e de repente, é só mais trabalho e mais esforço.”

O seu novo projeto na SIC Radical, “A Arte de Tentar”, mostra-nos Luana a braços com a criação artística e o teor cómico do tentativa e falhar. “No Alentejo, e se não te inscrevesses em actividades desportivas nunca tentavas nada de novo. Cresci com essa fome de tentar.”



nuno botelho

Neste episódio de As Mulheres Não Existem, comentou-se o caso que envolve Telma Monteiro e a Federação Portuguesa de Judo, depois de a judoca ter revelado recentemente que lhe foi injustificadamente negado financiamento para o seu projeto olímpico.

Houve espaço ainda para falar na comediante norte-americana Sarah Silverman e, nas habituais recomendações, uma palestra de Chimamanda Ngozi Adichie, “Todos Devemos Ser Feministas” e o filme “The Colour Room”, sobre a ceramista Clarice Cliff.

tiago pereira santos

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

