Filipa Oliveira: “Ser uma curadora feminista é muito mais do que ter quotas”

nuno fox

“Se eu puder ajudar a terem um colchão para almofadar a queda”, diz Filipa Oliveira, “já fiz o meu trabalho”. Com Elfi Turpin, Filipa Oliveira foi este ano curadora da Bienal Ano Zero em Coimbra. “Ser uma curadora feminista é muito mais do que quotas”, afirma, “houve um furor porque éramos duas mulheres”, mas, mais do que isso, “há uma intencionalidade na nossa prática”. Fala de uma fotografia, tirada por acaso no início da Bienal, em que Filipa e Elfi aparecem, informais, na sala das provas da Universidade de Coimbra. “É uma sala que tem os quadros todos dos reitores, só homens, e nós estamos lá as duas com um ar muito descontraído…Agora é nossa!”

nuno fox

Sobre se sentiu obstáculos por ser mulher na curadoria de arte contemporânea não tem dúvidas. “Não entro em grandes instituições. Se calhar não tenho qualidade!”, ri. “Mas sempre senti que não tinha lugar. Por isso fui inventando a minha carreira.” Filipa Oliveira conta ainda a sua primeira experiência profissional no meio artístico, em Los Angeles: “a minha mãe fez-me um fato, fui de fato e sapatinho. Quando cheguei, estava tudo de calças de ganga e ténis. E pensei, é aqui que quero trabalhar e vou trabalhar de ténis, sempre!”

tiago pereira santos

Neste episódio de As Mulheres Não Existem, Peggy Guggenheim foi protagonista e o habitual espaço para recomendações trouxe dois livros: “The Story of Art (Without Men)”, de Katy Hessel, e “I Feel Bad About My Neck” de Nora Ephron. E houve também lugar para uma recomendação da convidada, o podcast “Bow Down”, de Jennifer Higge, editora da revista Frieze.

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

