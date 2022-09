Rita Pereira Carvalho: “Durante a pandemia, ninguém bateu palmas às empregadas da limpeza nos hospitais“

nuno fox

Habituada a uma vida familiar marcada pela influência feminina, Rita Pereira Carvalho sempre procurou perceber o trabalho desempenhado pelas mulheres. Aos 28 anos escreve “As Invisíveis - Histórias sobre o trabalho da limpeza” publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que ocupa grande parte da conversa neste episódio. A invisibilidade das mulheres que trabalham a limpar os escritórios, os hospitais e os hotéis, muitas vezes enquanto dormimos, é manifestada com mágoa nos testemunhos relatados ao longo do livro. Mas ser ignorado, não visto, é por vezes uma situação menos incómoda do que ser alvo da brutalidade do racismo e da xenofobia, como tantas vezes acontece a empregadas domésticas rejeitadas por serem negras ou estrangeiras. “Fazer limpezas não é sequer considerado como uma opção para juntar dinheiro” relata Rita Pereira Carvalho, sublinhando o preconceito com que este trabalho indispensável é visto pela maioria. “Durante a pandemia, ninguém bateu palmas às empregadas da limpeza nos hospitais e não foram vacinadas juntamente com os profissionais de saúde” apesar de também fazerem um trabalho essencial.

Neste episódio houve ainda espaço para falarmos um pouco da biografia da repórter de guerra Christiane Amanpour e da entrevista de Maria João Avillez ao Papa Francisco, o qual considerou um “acto de justiça” nomear mulheres para a administração do Vaticano. Recomendámos ainda uma obra de Agatha Christie e “The Baby”, uma série de comédia e terror na HBO.

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

