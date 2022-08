Madalena Alfaia: “Sempre houve mais mulheres revisoras e mais homens tradutores. O trabalho de revisão é feito ainda mais na sombra”

Madalena Alfaia trabalha com livros há décadas, como editora literária, revisora e tradutora. Diz que a profissão de revisor literário está em extinção e incentiva as pessoas que têm gosto pela língua a trabalhar na área. Afirma que o trabalho do revisor está "na atenção ao detalhe", no gosto pela língua e no questionamento constante de certezas. Revela que apesar de a edição e a revisão por vezes se poderem confundir, são actividades bastante diferentes; uma mais criativa, em que é preciso ter intuição, e a outra mais técnica. Tal como a tradutora Alda Rodrigues, convidada da primeira temporada do podcast, defende "a opção de pôr o nome do tradutor literário na capa da obra" e acrescenta que "a Alda Rodrigues é uma das melhores tradutoras em Portugal".

Neste episódio, falamos sobre Diana Athill, uma das editoras mais notáveis, com uma longa vida e uma longa carreira, num momento em que as mulheres não ocupavam esses cargos, e lembramos uma notícia sobre um exemplar à prova de fogo de The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood, leiloado pela Sotheby's. Há ainda espaço para as duas habituais recomendações: um livro de poesia de Amalia Bautista e uma breve troca de correspondência entre Elena Ferrante e Elizabeth Strout que deveria ser traduzida para português. A sonoplastia é de João Luís Amorim.