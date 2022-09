Uma em seis crianças é pobre em Portugal. Como podemos quebrar os ciclos de pobreza, exclusão e desigualdade?

Alcançar o bem-estar infantil é um conceito mais abrangente do que apenas lutar contra a pobreza infantil. Envolve colocarmo-nos na “perspetiva da criança”, tendo em consideração a natureza multidimensional das suas vidas e a importância das suas relações. A primeira responsabilidade de combater a pobreza infantil é dos países. Cabe ao Estado enquanto primeiro cuidador a responsabilidade e o poder de respeitar, proteger e cumprir os direitos das crianças, como previsto na Convenção sobre os mesmos. Isto transforma as obrigações morais em obrigações legais.

Neste segundo episódio do 'As Crianças Importam', a jurista Odete Severino Soares e a psicóloga Rute Agulhas conversam com o professor Carlos Farinha Rodrigues, membro da Comissão de Coordenação para a elaboração da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, e com Matilde, estudante de 16 anos. A conversa é guiada e moderada pela jornalista Christiana Martins e a sonoplastia é de João Luís Amorim. A cada 15 dias, um novo tema, com a participação especial de especialistas ou crianças e jovens.