Costa vai à bola com Orbán e Pedro Nuno Santos joga à Sócrates

Chegou ao fim a Comissão de Inquérito da TAP. Pedro Nuno Santos jogou à Sócrates e Galamba ocupou um palco que a ver do comentador José Miguel Júdice não é dele. Já António Costa também foi à bola, mas com outros objetivos. “Ele tem de estar próximo de Orbán para ser Presidente do Conselho da Europa”, acredita José Miguel Júdice. Em análise estão também os rankings das escolas públicas e “a fuga para o privado”. Ouça em podcast o programa As Causas de José Miguel Júdice, emitido na SIC Notícias a 21 de junho.