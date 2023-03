José Miguel Júdice: “Pedro Nuno Santos e os seus pupilos geriram a TAP como um negócio familiar”

"Fiquei estupefacto que, sem ela ter sido ouvida, tivesse sido anunciado pelo Governo a demissão com justa causa da CEO da TAP", diz o comentador sobre a saída de Christine Ourmières-Widener da empresa. E acrescenta que é necessário que o ex-ministro Pedro Nuno Santos "peça publicamente desculpa à profissional e aceite testemunhar em sua defesa", e que António Costa explique ao país "se esta é maneira de governar um país europeu no Século XXI".

