José Miguel Júdice: o abuso de poder como política pública

O comentador considera que o que foi anunciado "desestrutura o Alojamento Local", afetando o Turismo e provocando uma "crise de confiança dos investidores no imobiliário", e cria-se "ansiedade em milhares de pequenos proprietários". Segundo José Miguel Júdice, nesta emissão de As Causas de 28 de fevereiro, "não é assim que se legisla" e esta é mais uma "trapalhada" que surge no seio governamental por "falta de tempo" para conduzir os destinos do país. E elenca as razões que o provocam.