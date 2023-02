José Miguel Júdice e um pacote de habitação para “enganar o pagode”

“Uma política muito estatizante” e um “António Costa que vende sonhos e imaginação” são as principais críticas que deixa às soluções encontradas. Nesta edição, um ano depois do início da Guerra na Ucrânia, o comentador reflete também sobre o conflito onde “a Rússia fracassou na estratégia” e a “Ucrânia reforçou a sua coesão e sentimento nacional”. Contudo, ainda há muitas incógnitas sobre o que se seguirá e como iremos conseguir alcançar a paz, as quais “ninguém, nem os maiores especialistas mundiais na matéria poderão saber, porque isto é uma guerra”. Ouça o podcast e fique a par de As Causas de José Miguel Júdice, programa emitido a 21 de fevereiro na SIC Notícias.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast. Oiça aqui outros episódios:

Também pode ler aqui a opinião de José Miguel Júdice no Expresso.