Revolta e indignação: o altar-palco da Jornada Mundial da Juventude

"Moedas ficou politicamente atado ao pelourinho, abandonado pela Igreja, vítima dos ziguezagues comunicacionais de Marcelo", considera o comentador. E acrescenta que o palco "tornou-se num abcesso de fixação, apesar de corresponder apenas a 15% do investimento da CML, 6% do investimento público e 3% do investimento máximo para a JMJ". As Causas tiveram emissão na SIC Notícias a 31 de janeiro.

