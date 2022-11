José Miguel Júdice sobre Marcelo e Costa: "Esta gente não consegue estar calada. Os cargos obrigam a prudência e deviam afastar a demagogia"

"Sobre as metas de Paris quanto ao aquecimento global nada mais do que balões de ar quente e nem se tentou substituir a meta dos 1,5 graus acima dos valores prévios à Revolução Industrial por outra realista", afirma o comentador sobre o "rotundo fracasso" da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. Sobre as posições do Presidente da República e do primeiro-ministro sobre o Catar, o advogado sublinha que não "se pode ter um discurso para efeitos internos e uma prática internacional que não é coerente", relembrando que Portugal e a União Europeia já "namoraram" o país que acolhe este Mundial de futebol para ter gás natural, investimentos e vistos gold. As Causas de José Miguel Júdice foram emitidas na SIC Notícias a 29 de novembro.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast. Oiça aqui outros episódios:

Também pode ler aqui a opinião de José Miguel Júdice no Expresso.