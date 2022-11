José Miguel Júdice: o “radicalismo extremista” e a “ilegalidade” das manifestações pelo clima

O advogado e comentador fala sobre os "meninos incompetentes e extremistas" que se têm manifestado na última semana em várias escolas e universidades em Lisboa pelo clima e contra a utilização dos combustíveis fósseis. Em As Causas de 16 de novembro, emitido na SIC Notícias, José Miguel Júdice fala ainda sobre o "parasita Trump", que confirmou que será mais uma vez candidato às primárias no Partido Republicano para a presidência dos EUA.

