José Miguel Júdice sobre o aquecimento global e as rendas: “Para quando o realismo?”

Nesta emissão de As Causas, o advogado comenta a saída de Jerónimo de Sousa da liderança do PCP, o debate sobre as alterações climáticas a partir da realização da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a semana dos quatro dias de trabalho, e o mercado da habitação em Portugal, com um máximo de aumento das rendas a ser decidido pelo governo. As Causas de José Miguel Júdice foram emitidas na SIC Notícias a 08 de novembro.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast. Oiça aqui outros episódios:

Também pode ler aqui a opinião de José Miguel Júdice no Expresso.