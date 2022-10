José Miguel Júdice: “Marcelo Rebelo de Sousa reage com hipersensibilidade a tudo”

A partir de "o choque entre Marcelo e Costa", o comentador traça o perfil do temperamento da ação pública e política do Presidente da República e do primeiro-ministro. "Mesmo o amor intenso e verdadeiro às vezes cansas, as pessoas precisam de descansar um bocadinho", ironiza José Miguel Júdice sobre o comportamento e a "irrelevância política" de Marcelo Rebelo de Sousa. Sobre António Costa, "o Luís de Matos da política" portuguesa, o advogado diz que "tem tudo a ganhar" com os "fracassos do Presidente da República". As Causas foram exibidas na SIC Notícias a 25 de outubro.

