José Miguel Júdice: António Costa prepara-se para fazer de Pai Natal?

Tendência de descida para o PS, PCP e BE, subida para os partidos de direita, com a PSD a conseguir coligações para governar sem o Chega, resume o advogado sobre os mais recentes estudos de opinião em Portugal. No Brasil, depois de uma primeira volta das eleições presidenciais em que Lula e Bolsonaro juntaram quase 93% dos votos, os candidatos que seguem agora para o segundo "turno" a 30 de outubro são para José Miguel Júdice "provavelmente as piores escolhas que esquerda e direita poderiam fazer". Sobre os aumentos da Função Pública, o comentador pergunta, "quem paga?", e responde que será a classe média e o setor privado. As Causas foram emitidas a 04 de outubro na SIC Notícias.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast. Oiça aqui outros episódios:

Também pode ler aqui a opinião de José Miguel Júdice no Expresso.