José Miguel Júdice e a vitória de Meloni: "Não vem aí o fascismo ao virar da esquina"

Segundo o comentador, assumir Giorgia Meloni, a futura primeira-ministra italiana, como "herdeira" do fascismo é "branquear" o regime de Mussolini. "É contra o movimento woke, contra o aborto, mas não vão mudar a lei, é a favor da família tradicional, é nacionalista", refere José Miguel Júdice, acrescentando que é um partido "com o pezinho a puxar para o populismo". Ainda sobre a aprovação da orgânica da Comissão Executiva do SNS, o advogado diz que o documento é "um monumento à burocracia e ao legalês" e que a escolha de Fernando Araújo será "um coelho tirado de uma cartola apenas para desviar a atenção" e as críticas para fora do Ministério da Saúde e do Governo. As Causas de José Miguel Júdice foram emitidas a 27 de setembro na SIC Notícias.

