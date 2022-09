José Miguel Júdice: “André Ventura é um caudilho. Ele é o partido”

"Os partidos radicais vieram para ficar". Em As Causas desta semana em podcast, José Miguel Júdice faz um retrato sobre o crescimento e a chegada ao poder de mais partidos de direita radical na Europa. "Eles têm sucesso e, para o terem, afastaram setores mais radicais do partido", afirma o advogado, e passam a ideia de que "estão mais moderados e adaptam-se". Ficaram "mais oportunistas", remata. Tal como o Chega, acrescenta José Miguel Júdice, falam de "soluções simples para problemas complicados" e enquanto "não se moderam, desaparecem". Neste Tabu, com emissão a 20 de setembro na SIC Notícias, o comentador refere ainda a sentença judicial no caso dos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande e os cortes das pensões como temas da semana.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast. Oiça aqui outros episódios:

Também pode ler aqui a opinião de José Miguel Júdice no Expresso.