José Miguel Júdice: “António Costa tentou defender o indefensável”

Apesar de ter sido "mais chata do que a espada de Sir Lancelote do Lago", a entrevista serviu para António Costa defender o "indefensável", ao tentar explicar "a habilidade" e "truques de ilusionismo", de acordo com José Miguel Júdice. Para o advogado e comentador, o primeiro-ministro acabou por admitir que "o sistema da Segurança Social, como está, não é sustentável". As Causas foram transmitidas a 13 de setembro na SIC Notícias.

