José Miguel Júdice: publicidade enganosa, as letras pequeninas e o 'Oscar' do ilusionismo do pacote anti-inflação do Governo

O advogado analisa as medidas apresentadas pelo executivo de António Costa para fazer face à subida galopante da inflação. "É uma forma de nos aldrabar mais um bocadinho", refere José Miguel Júdice, criticando ainda o facto de o Presidente da República vir defender os "truques de ilusionismo" apresentados esta semana. Quem paga? "A classe média", defende o comentador nesta emissão de 06 de setembro.

