José Miguel Júdice: “Marta Temido também falhou na pandemia. Cometeu muitos erros”

Regressado da pausa das férias, o comentador avalia a saída anunciada - e adiada - da Ministra da Saúde que liderou o Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia da covid-19. José Miguel Júdice mantém que Temido "falhou" na gestão que fez da pandemia, com Portugal apenas a resistir aos seus efeitos graças ao trabalho de Gouveia e Melo no processo da vacinação pelo país. Esta emissão de As Causas foi emitida na SIC Notícias a 30 de agosto.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast.

