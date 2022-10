José Miguel Júdice: “O problema dos homens providenciais é quando os normais não têm coragem para resolver os problemas”

Em plena época de fogos florestais, José Miguel Júdice volta a falar do problema do imediatismo e da incapacidade que os governos têm de resolver problemas antes que estes estejam na ordem do dia nas televisões e no debate público. "Quando se exige uma resposta imediata, caímos no complexo das redes sociais e não se consegue ir ao fundo dos problemas", defende o comentador. Com o aumento da seca e dos incêndios em Portugal cada vez mais agudo, será possível resolver seja o que for sem reformas corajosas e verdadeiramente estruturais? José Miguel Júdice deixa-nos algumas pistas sobre o que é possível aplicar no país, nesta emissão de As Causas de 19 de julho, na SIC Notícias.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast. Oiça aqui outros episódios:

Também pode ler aqui a opinião de José Miguel Júdice no Expresso.