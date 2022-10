José Miguel Júdice: “Nós não podemos ter árvores que resistem mal aos incêndios e povoamentos dispersos”

Numa emissão mais curta que o habitual, justificada pela atualidade dos fogos e do risco máximo de incêndios um pouco por todo o país, o comentador assinala que o Governo apenas se propõe a tratar dos problemas quando estes são falados "nos jornais e televisão". "Prometem tudo e não fazem nada", acusa José Miguel Júdice sobre a capacidade de resolução do executivo de António Costa quando o tema mediático "muda". Em As Causas de 12 de junho, exibidas como sempre na SIC Notícias, o comentador dá ainda algumas pistas sobre o estado da Saúde em Portugal, com o Relatório da Primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast. Oiça aqui outros episódios:

Também pode ler aqui a opinião de José Miguel Júdice no Expresso.