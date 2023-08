Ana Gomes sobre reforma fiscal do PSD: “é útil e espero que leve o PS ao diálogo”

No seu espaço habitual de comentário na SIC Notícias, Ana Gomes descreve a reforma fiscal apresentada por Luís Montenegro esta semana como “útil” e espera que leve o PS ao diálogo. “Espero que haja de facto trabalho conjunto com todos os partidos. Tendo maioria absoluta, o PS tem ainda mais obrigação de ir buscar consenso com outros partidos”. No entanto, a comentadora deixa a crítica: “É um trabalho inacabado”. Oiça o podcast