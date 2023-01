Ana Gomes: “Foi bom Pedro Nuno Santos ter assumido as suas responsabilidades. Saiu com dignidade”

Depois de mais três demissões no executivo socialista, a diplomata aposentada volta a criticar a gestão da TAP por ter permitido que Alexandra Reis recebesse uma indemnização de 500 mil euros. Nesta emissão de 01 de janeiro de 2023, a comentadora revela que se emocionou a assistir ao regresso de Lula da Silva à presidência do Brasil, mas guarda mais tempo do comentário para projetar os próximos passos de António Costa na gestão do Governo.

A opinião de Ana Gomes. Ao domingo à noite tem encontro marcado na SIC Notícias para analisar os temas que marcam a semana. Ouça mais episódios: