Ana Gomes, no seu espaço de comentário, diz que o PSD defende a normalização da extrema-direita, dando o exemplo do acordo que houve entre PSD e Chega para votarem no candidato do Chega para a vice-presidência da Assembleia da República. O programa foi emitido na SIC Notícias a 25 de setembro

A opinião de Ana Gomes. Ao domingo à noite tem encontro marcado na SIC Notícias para analisar os temas que marcam a semana.