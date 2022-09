Ana Gomes: a saída de Marta Temido e as propostas anti-inflação de “Big Show Costa”

A ex-diplomata revela que não ficou "propriamente surpreendida por a ministra apresentar a demissão". Notícias na imprensa já teriam dado conta da descida de popularidade da Ministra da Saúde dentro e fora do Governo, com o "sinal mais flagrante" dessa queda tendo sido quando "o Ministro das Finanças [Fernando Medina] a deixou cair, dizendo que o problema não era de financiamento, mas de incompetência e incapacidade". Sobre o pacote anti-inflação que será anunciado por António Costa nos próximos dias, Ana Gomes diz que é necessário "compensar as famílias pela perda que a inflação determina", dos mais pobres à classe média, e regular "os mercados que estão descontrolados, e que estão aproveitar a inflação para subir os preços". Esta análise foi exibida na SIC Notícias a 04 de setembro.

