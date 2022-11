Ana Gomes: A responsabilidade da igreja e o “desculpar o indesculpável” de Marcelo

A admissão do Cardeal Patriarca da ocultação do crime de abuso sexual é um dos temas em destaque do comentário semanal de Ana Gomes. Na sua opinião, o Presidente da República não pode falar em nome pessoal e muito menos vir defender o indefensável e desculpar o que é indesculpável. A inflação foi outro dos temas em análise, com os preços a aumentar e as famílias a começar a sentir o aperto enquanto as grandes empresas do setor da energia e retalho a aumentar os lucros de forma avassaladora. O programa foi exibido a 31 de Julho na SIC Notícias.

