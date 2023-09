Inês Pires Tavares: “Fazer uma novela e ir trabalhar num restaurante aos fins de semana é cansativo, mas tem de ser”

A atriz e cantora Inês Pires Tavares revela a Daniel Oliveira um pouco sobre a sua vida, revelando um pouco da sua personalidade e afirmando o intenso gosto pela música que sempre foi uma coisa muito boa na sua vida. Começou a cantar cedo, passou pelo Got Talent e podemos vê-la na novela Sangue Oculto. Nesta entrevista intimista recorda a infância, nomeadamente a relação próxima com a mãe e a separação dos pais. “Foi para o melhor e cresci feliz”, apesar de reconhecer que ainda hoje em dia “para dar carinho sou um bicho do mato”. Apesar dessa separação, reconhece os valores incutidos pelo pai e confessa que não tem problema em trabalhar num restaurante em part-time aos fins de semana para conseguir ter a sua independência. O Alta Definição foi exibido na SIC a 2 de setembro.