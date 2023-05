Carolina Deslandes: "Houve um ano em que esgotei quatro coliseus. Se meteres o meu nome no google, tudo o que se fala é que estou gorda"

Carolina Deslandes se pudesse voltar a falar com quem era há cinco anos, diria a si mesma para ter menos certezas. É assim que regressa ao Alta Definição para fazer uma retrospetiva às palavras que hoje não diria. Recorda com tristeza como a música mais conhecida da sua carreira se tornou uma piada. “Então o amor não era para a vida toda?”, questionaram-na depois do divórcio. Foi nessa separação e noutros momentos atribulados que encontrou a inspiração para o novo álbum “Caos”. “Tem a raiva, tem a mágoa, tem o luto. A tristeza não precisa de ser eloquente”, avalia assim o seu novo trabalho. A experiência enquanto artista, mulher, mãe e figura pública ensinaram-na a aceitar a turbulência que a vida traz e que "o amor é mais amor quando é difícil". A construção de uma boa relação com o seu corpo e o desafio de ser mãe de um filho com autismo foram outros dos temas que decidiu trazer para a conversa com Daniel Oliveira. Ouça o programa Alta Definição em podcast, emitido na SIC a 13 de maio.