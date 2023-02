Judite de Sousa: “Consigo estar viva porque algo me diz que ainda não chegou o momento”

Em 2014, a jornalista e pivô perdeu o seu único filho, André de Sousa Bessa, num trágico incidente durante uma festa. É sobre ele o início do seu mais recente livro, "Pedaços de Vida", e marca esta entrevista no Alta Definição emitido a 11 de fevereiro na SIC. "Eu sofro mais hoje do que sofri há oito anos. Não é uma dor atenuável. Eu estou cada vez pior. Porque é que eu fiquei amputada e os outros também não ficam amputados? É como se eu deseje que os outros passem pelo mesmo sofrimento que eu estou a vivenciar", admite durante a conversa.

