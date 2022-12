Micaela: “O que me custa não é o rótulo [pimba], é o preconceito das pessoas”

A cantora conta como esteve emigrada em Londres durante dois anos, período em que trabalhou nas limpezas e no supermercado. "Temos de batalhar muito para termos as nossas coisas", conta Micaela sobre a fase da vida em que esteve afastada da música e da sua carreira para conseguir refazer a sua vida com "filhos que dependiam" de si. A autora de "Chupa no Dedo" fala sobre o que é o "pimba" na música em Portugal nesta emissão do Alta Definição, de Daniel Oliveira, de 2020.

