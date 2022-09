Paulo Rangel: “Deus não está assim tão preocupado com o que se passa no quarto de cada um”

Numa entrevista difícil de dar para quem está na política, Paulo Rangel disse tudo. Falou sobre a morte dos pais, da mãe que nunca o quis na política, das exigências da vida pública e o peso que elas colocam sobre o seu núcleo familiar, da homossexualidade "que nunca escondeu" e do vídeo cuja publicação foi "claramente intencional". A entrevista a Daniel Oliveira foi emitida a 4 de setembro na SIC

