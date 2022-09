Angola: “Pode-se falar? Pode! Pode-se reclamar? Pode! E qual é a consequência?” Ouça a conversa com o escritor Ondjaki em Luanda

“Quem dera que as autoridades tivessem lidado com a malária e com a subnutrição como têm estado a lidar com a covid”, diz Ondjaki. O escritor angolano é o primeiro dos convidados do África Agora nos episódios gravados em Angola. No espaço da sua livraria Kiela, no bairro de Alvalade de Luanda, Ondjaki explicou como é que a pandemia não impediu os angolanos de serem criativos nem inventarem novas formas de relacionamento.

Angola “está a mudar a uma velocidade assustadora”, “há uma abertura deste Governo” relativamente às limitações impostas pelo anterior Presidente, José Eduardo dos Santos.

O podcast “África Agora” é da autoria da jornalista Cristina Peres, com imagem gráfica criada pelo diretor de Arte do Expresso, Marco Grieco, e contou com a edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

Tal como acontece com “O Mundo a Seus Pés”, o podcast “África Agora” aborda as grandes questões e as mega tendências de interesse global, voltando a análise para o futuro. “África Agora” é um podcast quinzenal e pode ser ouvido no site do Expresso, em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou qualquer outra plataforma de podcasts.