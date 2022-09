África Agora #7: Chegou a hora da intervenção internacional na guerra que assola o norte de Moçambique?

Em novembro, os terroristas anunciaram que a guerra ia mudar de escala. De ataques esporádicos a operações concertadas simultâneas em locais diferentes, os insurgentes anunciavam uma grande ofensiva contra Muatice, prometendo mais perigo além da morte e destruição que provocaram nestes últimos três anos.

O Presidente Filipe Nyusi quebrou o silêncio há duas semanas e pediu ajuda à comunidade internacional, porém é incerto sob que forma ela deverá e poderá chegar para ser eficaz na região afetada.

O África Agora convidou o jornalista Ricardo Machava, do canal STV e do jornal "O País", a falar sobre a situação que conhece no terreno e sobre aquilo que lhe é vedado descobrir.

O podcast “África Agora” é da autoria da jornalista Cristina Peres, com imagem gráfica criada pelo diretor de Arte do Expresso, Marco Grieco, e contou com a edição técnica de Rúben Tiago Pereira.

Tal como acontece com “O Mundo a Seus Pés”, o podcast “África Agora” aborda as grandes questões e as mega tendências de interesse global, voltando a análise para o futuro. “África Agora” é um podcast quinzenal e pode ser ouvido no site do Expresso, em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou qualquer outra plataforma de podcasts.