África Agora #6. As “supermães” são o alicerce da sociedade angolana. De que modo o ativismo político afeta os direitos das mulheres?

O África Agora convidou Cecília Kitombe para falar sobre o papel das mulheres numa sociedade que procura o seu rumo fortemente apoiada nelas.

Nascida em Luanda, Cecília Kitombe é assistente social com mestrado em direitos sociais, faz advocacia na ONG angolana ADRA - Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, trabalha sobre direito da terra e é co-fundadora da associação Ondjango Feminista.

Cecília Kitombe avalia pelo país todo o que onera a vida das angolanas, defende os direitos das mulheres em geral e alerta para o impacto da desresponsabilização dos pais.

O podcast “África Agora” é da autoria da jornalista Cristina Peres, com imagem gráfica criada pelo diretor de Arte do Expresso, Marco Grieco, e contou com a edição multimédia de José Cedovim Pinto.

