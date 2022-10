África Agora #3: Qual é o estado da Guiné-Bissau?

As peças que provocam a instabilidade na África Ocidental, a sub-região na qual a Guiné-Bissau se insere, mantêm os seus lugares no tabuleiro da geografia, da política e da gestão dos recursos naturais. Apenas mudam os atores?

No terceiro episódio do África Agora convidámos Domingos Simões Pereira a falar sobre o que mudou e o que não muda nunca. Nascido em Farim, Guiné-Bissau, é líder do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde), foi primeiro-ministro em 2014-15, foi secretário-geral da CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa) e disputou, perdendo, as eleições presidenciais de dezembro de 2019.

O podcast "África Agora" é da autoria de Cristina Peres, com imagem gráfica criada pelo diretor de Arte do Expresso Marco Grieco, e conta com a edição técnica de Rúben Tiago Pereira