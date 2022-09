África Agora #1: Vem aí a maior e mais jovem força de trabalho do mundo. Ouça o novo podcast do Expresso inteiramente dedicado a África

Primeiro episódio do novo podcast do Expresso exclusivamente dedicado a África, onde se aborda o desafio de transformação estrutural para que possa responder ao maior crescimento demográfico do mundo até ao final do século. Oportunidade para falar sobre o esforço de influenciar o debate do desenvolvimento económico de África com o ângulo das narrativas e da perceção através de uma das mais vigorosas vozes pró transformação de África da atualidade. O convidado é Carlos Lopes, Alto Comissário da União Africana para as relações com a União Europeia. Especialista em desenvolvimento e planeamento estratégico, foi secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) entre 2012 e 2016 e, antes disso, conselheiro político do então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan.

O podcast 'África Agora' é da autoria da jornalista Cristina Peres, com imagem gráfica criada pelo diretor de Arte do Expresso Marco Grieco, e contou com a edição técnica de Rúben Tiago Pereira.

Tal como acontece com 'O Mundo a Seus Pés', que acaba de completar um ano de existência, o podcast 'África Agora' aborda as grandes questões e as mega tendências de interesse global, voltando a análise para o futuro. 'África Agora' é um podcast quinzenal e pode ser ouvido no site do Expresso, em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou qualquer outra plataforma de podcasts.