Como Centeno descobriu onde estão os 590 milhões de euros que Rio diz estarem escondidos

Ao chegar ao Ministério das Finanças, vindo do debate do Orçamento do Estado, Centeno mandou chamar os melhores economistas e contabilistas do país. Esperou um pouco e eles chegaram. Delicadamente, o ministro pediu ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e ao ainda líder do PSD, Rui Rio, que saíssem, porque o assunto não era com eles. Depois, perguntou como se tinham atrevido a convocá-los. Um dos assessores disse que ele tinha pedido os melhores e que Carlos Costa era considerado um bom economista e Rio um excelente contabilista. Centeno passou à frente e disse ao que vinha.

Meus senhores, caros colegas, a situação é a seguinte: o dr. Rui Rio disse hoje no Parlamento que queria saber onde estão 590 milhões de euros que entram no Orçamento e não saem para lado nenhum. Contou como a direita e parte da esquerda o acusaram de ser ele o beneficiário indireto de tal montante, uma vez que ficaria à sua descrição cativá-los ou nem sequer usá-los, de forma a cumprir o superávite prometido. Confessou, depois, que nada disso é verdade, como tivera oportunidade de dizer em São Bento, mas acrescentou a verdade que, prudentemente, não abordou no Parlamento. A verdade, meus amigos, disse por fim, é que não sei onde estão.

