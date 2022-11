A tragédia que os iranianos não esqueceram, por Bruno Vieira Amaral

Esta história começa em Vincennes, uma pequena cidade no estado do Indiana, embora o nome lhe tenha sido dado pelos colonos franceses no século XVIII. O local foi palco de uma importante batalha da Guerra da Independência, em 1779, na qual as forças norte-americanas derrotaram as tropas britânicas. Mais de dois séculos depois, em 1985, num mundo bem diferente, os norte-americanos lançaram à água o cruzador “USS Vincennes”, em homenagem à histórica batalha, que depois de um breve período no Pacífico foi para as águas mais turbulentas, militarmente falando, do Golfo Pérsico. Estávamos em 1988 e a guerra Irão-Iraque, que já durava há oito anos, entrava na reta final. No tabuleiro da Guerra Fria, Saddam Hussein ainda era um parceiro estratégico dos Estados Unidos, e o Irão do ayatollah Khomeini já era um dos símbolos do mal. No dia 3 de julho, véspera do Dia da Independência, o “USS Vincennes”, comandado pelo capitão Will Rogers III (nome de cowboy), envolveu-se numas escaramuças com barcos iranianos, tendo afundado dois, já em águas iranianas. A tensão estava no máximo, muito por culpa do próprio Rogers que, de acordo com relatos posteriores, tinha passado o último mês a lançar gasolina perto da fogueira geoestratégica do Golfo Pérsico. Naquela manhã, um avião comercial das linhas aéreas iranianas, com 290 pessoas a bordo, partiu do aeroporto de Bandar Abbas com destino ao Dubai. Confundindo o voo IR655 com um caça F-14 inimigo, o “USS Vincennes” terá tentado contactar o aparelho. Como não obteve resposta, o comandante norte-americano deu a ordem de disparo. O avião, um Airbus A300, foi atingido por dois mísseis às 10h54. Não houve sobreviventes. Os responsáveis iranianos nunca tiveram dúvidas: o avião tinha sido abatido intencionalmente em jeito de aviso. A teoria não era descabida. Mais tarde, o comandante de uma fragata norte-americana estacionada naquela área, classificou o incidente como “o terrível clímax da agressividade de Rogers”. Contudo, os Estados Unidos não deram o braço a torcer. Ronald Reagan, o então Presidente norte-americano, defendeu a decisão de Rogers e, dois anos depois do incidente, o capitão foi mesmo condecorado pela sua “conduta excecional”. Foi já durante a Presidência de Bill Clinton que a Administração norte-americana pagou uma compensação de 130 milhões de dólares à República Islâmica do Irão sem que o pagamento tenha sido acompanhado de um pedido oficial de desculpas. Desta vez, após atingirem um avião comercial ucraniano às portas de Teerão, provocando a morte a 176 pessoas, as autoridades iranianas foram mais rápidas a reconhecer o erro, apesar de umas tímidas tentativas iniciais de desmentir o óbvio, ao melhor estilo de um tristemente célebre ministro da informação iraquiano. Ironia do destino, na sequência da morte do general Soleimani, o Presidente Hassan Rohani tinha lembrado no Twitter o fatídico voo IR655, tragédia que, na verdade, os iranianos nunca esqueceram e nunca perdoaram.

